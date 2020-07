Austrália muda o nome da cordilheira do Rei Leopoldo

As autoridades australianas decidiram nesta sexta-feira (3) mudar o nome da cordilheira do Rei Leopoldo, um monarca belga (1835-1909), para suprimir a referência a um "tirano maligno".

As autoridades do estado da Austrália Ocidental indicaram que a cordilheira de 600 km, situada na região de Kimberley e que em 1879 recebeu o nome do rei belga, passará a ser chamada de Wunaamin Miliwundi Ranges.

"Me preocupa há anos que uma área extraordinária da Austrália Ocidental tenha um nome que homenageia a uma pessoa que é amplamente considerada um tirano maligno", disse o ministro de Terras do estado, Ben Wyatt, que também comanda a pasta de Assuntos Aborígenes.

A morte do afro-americano George Floyd, asfixiado em maio por um policial branco em Minneapolis (Estados Unidos) reavivou os debates sobre a colonização em geral e, na Bélgica, sobre a controversa personalidade de Leopoldo II.

Chamado de "rei construtor", que reinou entre 1865 e 1909, Leopoldo II é acusado de responsabilidade pela morte de milhões de congoleses.