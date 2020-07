Jean Castex é o novo primeiro-ministro da França

O presidente francês, Emmanuel Macron, designou nesta sexta-feira Jean Castex, que foi o coordenador do delicado período de flexibilização do confinamento pelo coronavírus, como novo primeiro-ministro do país, anunciou o Palácio do Eliseu.

Castex, um conservador de 55 anos, próximo ao ex-presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012), é prefeito de Prades, uma pequena cidade do sudoeste da França, e assumiu em abril a coordenação da estratégia de desconfinamento.

O agora ex-primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, apresentou nesta sexta-feira a renúncia em bloco do ministério a Emmanuel Macron, que a aceitou, anunciou a presidência francesa.

Durante uma reunião na quinta-feira, "o presidente da República e o primeiro-ministro concordaram sobre a necessidade de formar um novo governo para encarnar uma nova etapa do quinquênio, um novo rumo", anunciou o Palácio do Eliseu.

A formação do novo ministério deve ser conhecida até a próxima quarta-feira, indicou à AFP uma fonte próxima à presidência.

A mudança no gabinete era considerada iminente desde a derrota sofrida pelo partido de Macron, A República Em Marcha (LREM), nas eleições municipais de domingo, marcadas por um índice de abstenção histórico e pelo avanço dos Verdes em várias cidades importantes do país.

O Executivo francês enfrenta um período complicado, com a inédita mobilização do movimento dos "coletes amarelos", a greve contra a reforma da Previdência e o descontentamento dos profissionais da saúde.