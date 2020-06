Eleito presidente, líder da oposição do Malauí toma posse

O líder da oposição do Malauí, Lazarus Chakwera, proclamado vencedor da eleição presidencial de sábado (27) contra o chefe de Estado, Peter Mutharika, tomou posse neste domingo em uma cerimônia oficial.

"Juro solenemente cumprir as funções do presidente da República do Malauí e preservar e defender a Constituição", declarou ele nesta cerimônia em Lilongwe, capital deste pequeno país do sul da África.

Mais de quatro milhões de eleitores votaram na terça-feira, pela segunda vez em um ano, depois da anulação da reeleição de Mutharika em maio de 2019, devido a fraudes em massa.

Após quatro longos dias de apuração, o presidente da Comissão Eleitoral local (MEC), Chifundo Kachale, confirmou a ampla vitória de Chakwera, um ex-pastor evangélico de 65 anos, com 58,57% dos votos.

Ele foi eleito com uma diferença de 800.000 votos sobre Mutharikas.

Nas eleições de 21 de maio de 2019, a MEC proclamou Mutharika vencedor da disputa, com 38,57% dos votos, somando apenas 160.000 a mais do que Chakwera (35,41%). Este último nunca aceitou os resultados, fraudulentos segundo ele.

Chakwera e outros candidatos de oposição ao governo de Mutharika relataram um número suspeito de irregularidades na apuração dos votos. Os juízes cancelaram as eleições em fevereiro.