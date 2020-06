Opas alerta para aumento de casos da covid-19 em alguns Estados dos EUA

Diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Jarbas Barbosa disse que tem sido registrado um aumento nos casos da covid-19 em alguns Estados dos Estados Unidos. Durante entrevista coletiva virtual nesta quarta-feira, 24, ele comentou que, no Estado de Nova York, onde a doença chegou com mais força anteriormente, agora a situação está "controlada" e a reabertura ocorre "de maneira muito planejada".



Já em Estados como Flórida e Arizona, entre outros, há um aumento no número de casos, destacou Barbosa. Segundo ele, os governos locais precisam estar atentos para avaliar quais medidas devem ser adotadas para controlar a situação.



Segundo ele, se o número de casos aumenta, mas não o de mortes, isso pode ser um sinal apenas do aumento no número de testes. De qualquer modo, pediu que os Estados americanos "monitorem muito de perto" se acontece esse aumento nos casos, para adotar as medidas necessárias.



Em outro momento da entrevista, Barbosa foi questionado sobre o quadro no México. Segundo ele, o país, como outros da região, enfrenta um aumento no número de casos da doença. A Opas está em contato com autoridades mexicanas para auxiliar na resposta ao problema, informou.