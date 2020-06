Iberia retomará em julho voos entre Uruguai e Espanha

O chanceler uruguaio, Ernesto Talvi, confirmou nesta terça-feira (23) que o governo deu sua "pré-autorização" à companhia aérea Iberia para retomar os voos entre o Uruguai e a Espanha a partir de 5 de julho.

"Demos a pré-autorização para que a partir de 5 de julho a Iberia possa retomar os voos comerciais", disse Talvi esta tarde durante coletiva de imprensa.

"É um pequeno raio de luz que se abre para nós começar a ter de novo conectividade, ponto a ponto, com todas as garantias", acrescentou.

O chanceler destacou que serão estabelecidos protocolos de saída e entrada no país "muito estritos para que quem viajar o faça em condições adequadas".

Isto poderia incluir a exigência de teste negativo de COVID-19 aos passageiros.

De acordo com um decreto vigente, emitido no âmbito da declaração de emergência sanitária, o Uruguai só permite a entrada no pais de uruguaios e estrangeiros residentes, além de poucas exceções.

Desde o fechamento das fronteiras, decretado em março, o país só manteve uma conexão aérea com São Paulo, através de um acordo com a empresa aérea Amazonas.