Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o único provedor de software de rede nativo na nuvem de ponta a ponta do setor e líder em serviços de mensagens e Rich Communication Services (RCS), anunciou hoje que seu Mobile Business Messaging Cloud na Europa concluiu a interconexão de RCS ponto a ponto (P2P) com as redes da Telefónica (BME: TEF), Vodafone (OTCMKTS: VODPF) e Deutsche Telekom Germany.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005933/pt/

Esta é uma das maiores interconexões de provedores de RCS até o momento, com um mercado endereçável estimado de mais de 158 milhões de assinantesi móveis atualizáveis de RCS em 13 países. Isso inclui 3 mercados da Telefónica, 13 mercados da Vodafone e Deutsche Telekom Germany, além de outras companhias.

Com três operadoras de telefonia móvel (mobile network operator, MNO) atualmente em implantação, cobrindo até 40 milhões de usuários atualizáveis de RCS, o Mavenir Mobile Business Messaging Cloud é um dos maiores serviços de RCS em nuvem do mercado com interconexão.

Essas interconexões permitem que as MNOs escolham o Mobile Business Messaging Cloud da Mavenir para eliminar as complexidades e os custos técnicos da interconexão com outras MNOs em suas regiões de operação e permitem que se concentrem em termos comerciais.

"A conexão com esses parceiros exigiu uma quantidade significativa de conhecimento e esforço de todas as partes. Nossas equipes de engenharia e operações trabalharam em estreita colaboração com seus colegas da Vodafone, Telefónica e Deutsche Telekom. Foi um trabalho de equipe, com todas as partes dispostas a participar e mostra os resultados", disse Guillaume Le Mener, vice-presidente sênior de mobilidade empresarial da Mavenir. "Esse marco abre o caminho para integração e participação futuras aceleradas e simplificadas de MNOs".

O Mobile Business Messaging Cloud da Mavenir é uma implementação de software como serviço (Software-as-a-Service, SaaS) de RCS de uso corporativo (RCS Business Messaging, RBM), operado pela Mavenir, que permite que as MNOs ofereçam facilmente serviços de mensagens RCS para consumidores e empresas. A solução em nuvem inclui os Núcleos RCS e IMS, bem como os controladores de borda de sessão (SBC) e firewalls necessários para o envio de mensagens RCS P2P, e a camada MaaP (mensagem como plataforma) para fornecer mensagens comerciais aplicativo-para-pessoa (A2P) e pessoa-para-aplicativos (P2A) para usuários, incluindo experiências de chatbot e serviços avançados de mensagens corporativas.

A solução de RCS da Mavenir é totalmente compatível com o Perfil Universal 2.0 e com recursos avançados de mensagens móveis, como bate-papo em grupo aberto, entrega, digitação, notificações de leitura, transferência de imagem e arquivo e mensagens de áudio/vídeo para comunicações P2P. Ela também é compatível com rich cards e carrosséis de rich cards, botões e respostas sugeridas, entre outros recursos, para fornecer interações aprimoradas de mensagens corporativas A2P e P2A com as marcas. A solução também aproveita o Business Messaging Ecosystem em crescimento da Mavenir, que tem cerca de 70 associados, incluindo agregadores, chatbot e desenvolvedores de aplicativos de negócios, bem como fornecedores de CPaaS.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software de rede nativa em nuvem de ponta a ponta e tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (CSPs). A Mavenir oferece um portfólio abrangente de produtos completos, em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Empregando inovações em IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging [RCS]), redes privadas e também vEPC, 5G Core e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

A Mavenir incorpora arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para redução de custos, geração de receita e proteção da receita. www.mavenir.com

Mavenir e o logotipo M são marcas comerciais pertencentes à Mavenir Systems, Inc. Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

_________ i Estimativa da Mavenir com base nos números de smartphones e penetração do Android por país a partir de dados da GSMA e outras fontes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005933/pt/

Maryvonne Tubb Relações Públicas da Mavenir NA-Loren Guertin MatterNow EMEA-Kevin Taylor GlobalResultsPR

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.