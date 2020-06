África do Sul inicia testes de vacina contra o coronavírus

A África do Sul iniciará esta semana o primeiro teste no continente de uma vacina contra o coronavírus, anunciou a universidade responsável pela experiência, Oxford Jenner Institute.

A vacina já está sendo testada no Reino Unido, onde 4.000 pessoas se inscreveram para participar no estudo.

A África do Sul começará o teste com a vacinação de 2.000 pessoas, 50 delas portadoras do HIV.

A vacina está registrada como ChAdOx1 nCoV-19.

"Os primeiros participantes serão vacinados esta semana", afirmou o professor Shabir Madhi, da Universidade de Witwatersrand (Wits), que participa no estudo.

O Brasil está preparando o próprio teste piloto. Estados Unidos também organizam um grande teste, com 30.000 participantes, de outro medicamento.

A África do Sul superou na segunda-feira a marca de 100.000 casos de coronavírus. O número de mortes se aproxima de 2.000.