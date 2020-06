Número de infectados por coronavírus no mundo passa de 9 milhões

Mais de nove milhões de casos do novo coronavírus foram declarados no mundo, sendo mais da metade na Europa e nos Estados Unidos - conforme balanço oficial divulgado pela AFP nesta segunda-feira (22), com base em fontes oficiais.

Desde o início da pandemia, foram registrados pelo menos 9.000.091 casos de contágio, entre eles 468.823 óbitos, em especial na Europa, o continente mais castigado, com 2.537.451 casos e 192.973 falecidos, assim como nos Estados Unidos, com 2.281.903 casos e 119.997 mortos.

O número de casos declarados no mundo duplicou desde 16 de maio e, nos últimos sete dias, registrou-se mais de um milhão de novos contagiados por COVID-19.