Estrutura pré-histórica é descoberta perto de Stonehenge

Uma estrutura pré-histórica "incrível e única" de 4.500 anos de idade, formando um círculo com mais de dois quilômetros de diâmetro, foi descoberta perto do célebre sítio megalítico de Stonehenge, no sudoeste da Inglaterra - anunciou a Universidade escocesa de St. Andrews nesta segunda-feira (22).

"Trabalhos de campo e análises recentes revelaram a presença de 20, ou mais, escavações em massa pré-históricas, com um diâmetro de pelo menos dez metros e cinco metros de profundidade", afirmou a universidade em comunicado.

Essas escavações formam um círculo com mais de dois quilômetros de diâmetro em torno do recinto ("henge") neolítico de Durrington Walls e do sítio de Woodhenge, a cerca de 3 quilômetros de Stonehenge. Teriam sido escavadas há mais de 4.500 anos, mais ou menos na época em que o Durrington Walls foi erguido.

Segundo os arqueólogos, essas escavações teriam marcado os limites de uma área sagrada na era neolítica, associada ao aparecimento dos primeiros agricultores na Grã-Bretanha e à construção de estruturas rituais imponentes.

"No entanto, nenhuma estrutura pré-histórica no Reino Unido circunda uma área tão grande quanto o círculo de escavações de Durrington, e essa estrutura é atualmente única", afirma o comunicado.

Para Richard Bates, da Escola de Ciências Ambientais da Universidade St. Andrews, essa descoberta "nos dá uma visão do passado que mostra uma sociedade ainda mais complexa do que poderíamos imaginar".

Essas "práticas manifestamente sofisticadas demonstram que as pessoas estavam em harmonia com os eventos naturais de tal maneira que é difícil conceber no mundo moderno em que vivemos".

O anúncio dessa descoberta ocorre logo após as celebrações do solstício de verão em Stonehenge, que regularmente reúnem milhares de pessoas. Este ano, os eventos foram pela Internet, devido à pandemia de coronavírus.

Nick Snashall, arqueólogo do Patrimônio Mundial de Stonehenge e Avebury, cumprimentou essa descoberta "surpreendente" que "nos oferece uma nova visão da vida e das crenças dos nossos ancestrais neolíticos".