Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), a principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo, anunciou hoje que a BadaBusiness.com, uma plataforma de tecnologia educacional fundada pelo Dr. Vivek Bindra, estabeleceu dois novos recordes mundiais do Guinness para as maiores lições de negócios e vendas on-line em streaming, fornecidas pela Brightcove. Os webinars ao vivo foram acompanhados pelos clientes da BadaBusiness.com, além de participantes que procuravam "aprender e evoluir em casa", explorando os meios de capacitação, formação e aquisição de novos conhecimentos de negócios. Esses webinars fazem parte da "India Revival Mission" do Dr. Vivek Bindra, derivado do impacto da COVID-19.

O primeiro webinar, intitulado Maior lição de negócios on-line, tinha um recorde anterior de 12.091 participantes únicos e, em 24 de abril de 2020, o fluxo estabeleceu um novo recorde mundial de 18.693 participantes. O segundo recorde mundial foi estabelecido pela BadaBusiness.com em 31 de maio de 2020, quando estreou seu webinar Maior lição de vendas on-line, com 95.087 participantes. A BadaBusiness.com realizará a Maior sessão de estratégia do mundo, em 27 de junho de 2020, para marcar o Dia Internacional das MPMEs.

A Brightcove ajuda organizações em mais de 70 países a enfrentar os desafios de negócios por meio de sua plataforma de vídeo robusta, escalável e intuitiva. Potenciar os eventos on-line da BadaBusiness.com é outro exemplo de como as organizações estão ultrapassando as fronteiras - inspirando, entretendo e engajando seu público por meio de vídeos. De acordo com os dados de análise ao vivo capturados pela plataforma da Brightcove, a BadaBusiness.com alcançou um pico de tráfego de mais de 2,3 milhões de visualizações totais de vídeo, mais de 1,3 milhão de visualizadores únicos e 345 mil usuários simultâneos de pico durante o evento ao vivo do dia 31 de maio.

"Nossa missão é fornecer amplo conhecimento de estratégias e estruturas práticas de negócios para empresas em toda a Índia, para que possam crescer e fortalecer sua marca. Com o vídeo, a BadaBusiness.com pode hospedar webinars para entregar essas importantes mensagens comerciais, além de experimentar um melhor envolvimento com nosso público", disse o Dr. Vivek Bindra, fundador da BadaBusiness.com. "Não é apenas uma conquista reunir simultaneamente cerca de 100 mil participantes que compartilham objetivos comerciais semelhantes, mas também quebramos dois recordes mundiais do Guinness, tudo graças à tecnologia da Brightcove."

"Na Brightcove, estamos sempre trabalhando com nossos clientes para buscar casos de uso de vídeo exclusivos e inovadores. Os eventos on-line da BadaBusiness.com demonstram como o vídeo pode oferecer conteúdo educacional e informativo, além de ser uma das melhores maneiras de reunir pessoas virtualmente", afirmou Charles Chu, diretor de Produtos da Brightcove. "Estamos empolgados com o fato de a BadaBusiness.com agora ter dois recordes mundiais para os maiores eventos transmitidos on-line, tendo escolhido a Brightcove para potencializar essas experiências para seus públicos."

Uma empresa de formação com tecnologia habilitada que fornece programas acessíveis de capacitação de negócios, disponíveis para proprietários de MPMEs, empresários e empreendedores, em linguagem vernacular, por meio de uma combinação de mecanismos de entrega on-line e off-line. O objetivo é capacitar indivíduos e pequenas empresas para ampliar, fornecendo ferramentas e ecossistema de suporte para a solução de problemas.

Somos as pessoas por trás da principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo. Com nossa premiada tecnologia e serviços, ajudamos organizações em mais de 70 países a enfrentar desafios de negócios e criar oportunidades estratégicas, inspirando, entretendo e engajando seus públicos através de vídeo.

Desde que a Brightcove foi criada em 2004, temos aumentado constantemente os limites para criar uma plataforma para pessoas que levam a sério o vídeo: uma que seja robusta, escalável e intuitiva. Beneficiando de uma infraestrutura global, suporte ao cliente incomparável, um extenso ecossistema de parceiros e investimentos incansáveis em P&D;, os vídeos da Brightcove definem o padrão para gerenciamento, distribuição e monetização de vídeos de nível profissional. Para saber mais, acesse www.brightcove.com.

