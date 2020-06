Prefeito da cidade belga de Bruges esfaqueado no pescoço

O prefeito de Bruges, na Bélgica, foi esfaqueado no pescoço neste sábado por um homem que foi rapidamente detido, informou a Promotoria da cidade.

Dirk De fauw, 62 anos, que também é advogado, foi levado para o hospital para ser operado e agora está "fora de perigo", afirmou a porta-voz da Promotoria, Céline D'havé.

"Está bem, mas precisa ficar em observação", completou.

A porta-voz confirmou a abertura de uma investigação por "tentativa de homicídio".

Ela não revelou nenhuma informação sobre o homem detido.

De acordo com os primeiros elementos revelados pela imprensa local, o ataque teria acontecido perto do escritório de advocacia de De fauw, no bairro de Saint-Andries.

O criminoso poderia ser um cliente ou ex-cliente do advogado, "com um passado psiquiátrico", afirma o site do jornal Het Laatste Nieuws.

"É muito cedo para falar algo, estamos investigando as circunstâncias", disse D'havé à AFP.

A imprensa informou que Dirk De fauw estava com seu motorista, que o levou rapidamente ao hospital, onde recebeu 24 pontos no pescoço.