O ator americano Danny Masterson, conhecido por ter integrado o elenco da série cômica "That '70s Show", foi acusado de estuprar três mulheres em sua casa em Hollywood Hills, anunciou nesta quarta-feira (17) o Ministério Público do condado de Los Angeles.

O astro da TV e seguidor da cientologia é acusado de ter violentado "mediante força ou medo" suas vítimas, que no momento dos acontecimentos tinham por volta de 20 anos. As agressões teriam ocorrido em incidentes separadaos entre 2001 e 2003.

Masterson, de 44 anos, pode ser condenado a uma pena máxima de 45 anos e a prisão perpétua se for considerado culpado de todas as acusações que lhe atribuem.

Seu advogado negou as acusações em um comunicado enviado à AFP.

"O senhor Masterson é inocente e confiamos em que será exonerado quando todas as provas finalmente saírem à luz e as testemunhas tiverem a oportunidade de declarar", escreveu Tom Mesereau.

Masterson, que tem entre seus trabalhos mais recentes um papel na série "The Ranch", da Netflix, ficou conhecido no final da década de 1990 por sua participação na série "That '70s Show", ambientada na década de 1970, e na qual atuou com Mila Kunis e Ashton Kutcher.