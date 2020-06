Kosovo e Sérvia concordam em se reunir na Casa Branca, diz enviado dos EUA

O enviado especial dos Estados Unidos para Sérvia e Kosovo afirmou que os governos dos dois países concordaram em se reunir na Casa Branca no final de junho para retomar os diálogos, interrompidos há mais de um ano.

A reunião foi anunciada via Twitter pelo ex-embaixador dos EUA na Alemanha, Richard Grenell, nomeado pelo presidente Donald Trump para discutir as persistentes hostilidades entre a Sérvia e sua antiga província, o Kosovo.

Grenell disse que recebeu "o compromisso dos governos do Kosovo e da Sérvia" de suspender os conflitos diplomáticos para "se reunir em Washington, DC, na Casa Branca em 27 de junho".

Nenhum dos governos confirmou imediatamente a reunião, mas o presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, elogiou a iniciativa em sua conta no Twitter.

Mais cedo, o presidente sérvio Aleksandar Vucic mencionou indiretamente a reunião e disse que "não exclui a possibilidade" de ir a Washington após uma viagem a Moscou, o principal aliado de Belgrado no conflito com o Kosovo.

A disputa entre os dois países está centrada na rejeição sérvia à independência do Kosovo, onde reside a maioria étnica albanesa, declarada em 2008 após um sangrento conflito de secessão.

Os Estados Unidos e a maioria dos países da Europa Ocidental reconhecem o Kosovo como um estado independente, ao contrário da Rússia e da China, aliados da Sérvia.

Os vizinhos iniciaram negociações em 2011, lideradas pela União Europeia para normalizar suas relações, mas o diálogo foi interrompido desde o final de 2018.

O esforço de Grenell para trazer as duas partes à mesa incluiu, em especial, uma forte pressão sobre o Kosovo para remover uma tarifa sobre as importações sérvias, um dos maiores obstáculos para a retomada do diálogo.