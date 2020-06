Espanha reabre fronteiras para europeus em 21 de junho

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou nesta manhã que a Espanha reabrirá suas fronteiras para visitantes da área da Schengen, na Europa, em 21 de junho. A nova data é 10 dias a mais do que o previsto anteriormente. Visitantes de Portugal, entretanto, continuam sujeitos aos bloqueios espanhóis. Segundo Sánchez, Espanha e Portugal manterão sua fronteira fechada para travessias não essenciais até 1º de julho.



Além disso, o país vai deixar de exigir que as pessoas que chegam do exterior permaneçam em quarentena, em casa ou em um hotel, por 14 dias após a chegada, após a reabertura. O governo da Espanha já havia anunciado que em 21 de junho encerraria o estado de emergência do país instaurado para combater a pandemia do novo coronavírus. A partir de então, os espanhóis poderão circular livremente pelo país sem restrições, mas as máscaras continuarão sendo obrigatórias nos transportes públicos e nos espaços de aglomeração.



Na segunda-feira, as Ilhas Baleares da Espanha testam uma estratégia de reabertura, recebendo os primeiros voos da Alemanha de turistas que serão isentos de quarentena. As ilhas planejam receber até 10.900 alemães durante o período de duas semanas.