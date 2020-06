Justiça chinesa condena australiano à morte por tráfico de drogas em meio a tensão diplomática

Um australiano foi condenado à morte na China por tráfico de drogas, um veredito que pode reacender as tensões diplomáticas já existentes entre China e Austrália.

Identificado pela imprensa australiana como Cam Gillespie, o homem foi condenado na quarta-feira em Cantão (sudeste), segundo uma nota publicada no site do tribunal da cidade, que não fornece outros detallhes além do nome em grafia chinesa e a nacionalidade.

De acordo com a imprensa chinesa, o australiano foi preso no aeroporto de Cantão em dezembro de 2013 com mais de 7,5 kg de metanfetamina em sua bagagem.

O Ministério das Relações Exteriores da Austrália disse estar "profundamente entristecido" com o veredito e lembrou a oposição do país à pena de morte.

A China é o principal sócio comercial da Austrália, que recebe muitos estudantes e turistas chineses.

Mas suas relações estão mais tensas com a demanda do governo australiano por uma investigação independente sobre a gestão da China com a crise do coronavírus, surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, o que provocou a fúria das autoridades chinesas.

No que parece uma represália, o governo da China restringiu as importações de carne bovina, impôs tarifas à cevada e divulgou um aviso aos viajantes que vão à Austrália, alertando-os para o racismo contra os asiáticos vinculado ao coronavírus.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, chamou essas alegações de "mentiras" e disse que não cederá às "ameaças".