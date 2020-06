Justiça do Burundi ordena que novo presidente tome posse o mais rápido possível

O Tribunal Constitucional do Burundi decidiu nesta sexta-feira (12) que o presidente eleito, Evariste Ndayishimiye, deve tomar posse o mais rápido possível, após a morte repentina de seu antecessor, Pierre Nkurunziza, na segunda-feira.

Em sua decisão, o Tribunal concluiu que não é "necessário" que alguém ocupe o cargo de presidente de forma interina e que Evaristo Ndayishimiye deve "proceder, o mais rápido possível, ao juramento" do cargo.

Em princípio, a posse de Ndayishimiye, eleito presidente em 20 de maio, estava prevista para agosto.

Segundo a Constituição de 2018, se o cargo de presidente ficar definitivamente vago, o chefe da Assembleia Nacional deve assumir o cargo de presidente interino.

O tribunal, no entanto, considerou que "o objeto do ínterim desaparece" porque já existe "um novo presidente eleito".

A morte de Nkurunziza, que estava há 15 anos no poder, abriu um período de incerteza em seu país, que tem uma história marcada por crises políticas e uma longa guerra civil.

O governo desejava acelerar a posse de Ndayishimiye e recorreu ao Tribunal Constitucional para que se pronunciasse a respeito.

Ndayishimiye foi o candidato escolhido pelo partido no poder, o CNDD-FDD, e ganhou as eleições presidenciais de 20 de maio com 68,7% dos votos.