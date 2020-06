Colômbia detém suposto espião venezuelano que fingiu desertar do chavismo

Autoridades colombianas prenderam um suposto militar venezuelano que se apresentava como desertor do governo Nicolás Maduro para se estabelecer no país e espionar o exército, informaram fontes oficiais nesta quinta-feira(11).

Gerardo Rojas Castillo foi detido na quarta-feira na estrada que liga a cidade de Valledupar, no departamento de Cesar, à região de La Guajira, na fronteira com a Venezuela, disse o general Gerardo Melo Barrera, comandante da Primeira Divisão do Exército da Colômbia.

Rojas Castillo admitiu ser membro da Força Nacional Bolivariana e, no momento de sua prisão, foram encontrados documentos que o credenciavam como o segundo sargento ativo dessa força, acrescentou o alto oficial.

"Essa pessoa foi colocada à disposição das autoridades competentes encarregadas de iniciar as medidas migratórias e administrativas em vigor para suas atividades, que colocam em risco a segurança nacional", afirmou o comandante em um vídeo divulgado a jornalistas.

A inteligência militar colombiana o monitorava há mais de um ano, segundo o general.

O homem entrou na Colômbia em fevereiro de 2019, no contexto da entrada fracassada de ajuda dos Estados Unidos à Venezuela, como um dos mais de mil desertores militares e policiais do governo Maduro, disse uma fonte do governo à AFP.

No processo contra ele indica que o suposto oficial militar foi encontrado espionando uma base militar em Valledupar (norte).

No começo, ele fingiu ser o dono de uma barraca de suco em frente a uma instalação do exército e depois monitorou "movimentos externos" como guarda de segurança de uma empresa privada, explicou Melo Barrera.

Além disso, as autoridades descobriram que Rojas Castillo retornou à Venezuela depois que se estabeleceu na Colômbia, apesar do anúncio de Maduro de que ele seria cruel com os desertores, explicou a fonte que pediu anonimato.

Maduro rompeu relações com a Colômbia em meio à tentativa frustrada de enviar ajuda à Venezuela.

O governo de Iván Duque apoia os Estados Unidos e seus esforços para remover o presidente socialista do poder. Por esse motivo, ao lado de cinquenta nações, reconhece o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.

Maduro acusa a Colômbia de apoiar tentativas armadas para derrubá-lo, o que Bogotá nega.