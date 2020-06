Homem acusado de envenenar moradores de rua na Califórnia

Promotores da Califórnia informaram nesta quinta-feira(11) que acusaram um homem de 38 anos de envenenar pelo menos oito pessoas sem-teto e gravá-las em vídeo enquanto sofriam de sintomas como epilepsia, vômito e dificuldade para respirar.

Várias das vítimas acabaram no hospital em meados de maio, depois de comerem alimentos misturados com oleorresina capsicum , "duas vezes mais forte que o spray de pimenta utilizado pela polícia", disse o gabinete do promotor de Orange County, em comunicado.

"Esses humanos foram suas presas por serem vulneráveis", disse o promotor Todd Spitzer.

"Eles foram explorados e envenenados como parte de uma forma distorcida de entretenimento, e suas dores foram registradas para que pudessem ser revividas pelo atacante várias vezes".

As autoridades disseram que William Robert Cable envenenou as vítimas em Huntington Beach, sul de Los Angeles, atraindo-as com cerveja para consumirem os alimentos envenenados.

Cable, que foi preso em 22 de maio, pode ser condenado a até 19 anos de prisão se for condenado pelas acusações de envenenamento.