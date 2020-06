Ao menos 52 mortos em naufrágio de migrantes na Tunísia

Pelo menos 52 pessoas, a maioria mulheres, morreram no naufrágio de uma embarcação cheia de migrantes que partiu da Tunísia rumo à costa italiana, de acordo com um balanço oficial divulgado nesta quinta-feira.

O barco zarpou na noite de 4 a 5 de junho da costa de Sfax (centro) e, nos últimos dias, pescadores tunisinos encontraram corpos flutuando perto das ilhas Kerkennah.

Nesta quinta-feira, 17 corpos foram encontrados, o que elevou o saldo para 52 mortos, dos quais 24 mulheres, segundo fontes do serviço de saúde.

Uma pessoa está desaparecida.

Alguns dos corpos já foram enterrados, disse à AFP o diretor regional de saúde de Sfax, Ali Ayadi.

As vítimas são pessoas da África Subsaariana, de acordo com as primeiras investigações e testemunhos locais.

O capitão do barco, um tunisiano de 48 anos de Sfax, também morreu no naufrágio.

As autoridades iniciaram uma investigação sobre os organizadores dessa tentativa de travessia clandestina.