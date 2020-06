América Latina e Caribe superam 70.000 mortes por coronavírus

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a América do Sul é o epicentro da doença no mundo (foto: Divulgação/ Governo do Uruguai)

A América Latina e o Caribe superaram nesta quarta-feira (10) as 70.000 mortes por coronavírus, mais da metade delas registradas no Brasil, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Foram registrados na região cerca de 1,5 milhão de casos e 71.104 falecimentos por conta da pandemia.

Desse total, 39.680 óbitos ocorreram no Brasil, terceiro país do mundo com maior número de mortos por COVID-19. O país tem 772.416 casos confirmados.

O México é o segundo país latino-americano com mais vítimas fatais: 14.649 para uma população de 120 milhões de habitantes, seguido do Peru, com 33 milhões de habitantes, onde o coronavírus causou oficialmente 5.903 falecimentos.

Em todo mundo, foram registrados mais de 7.336.000 casos da COVID-19, incluindo cerca de 414.000 mortes.

A epidemia está avançando de forma violenta na América Latina, enquanto a Europa e os Estados Unidos parecem ter deixado para trás o pior da crise.