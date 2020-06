Trump diz que não mudará nomes de bases em homenagem a generais escravocratas

Trump disse que bases militares fazem parte da "herança americana" e que "nem sequer considerará" mudanças (foto: Saul Loeb/AFP)

"Foi sugerido que devemos renomear até dez de nossas bases militares lendárias", escreveu Trump no Twitter, em meio a uma onda nacional de protestos antirracismo que reabriu o debate sobre a escravidão passada nos Estados Unidos.

O presidente disse que essas bases fazem parte da "" e que seu governo "" mudar seus nomes.

"Respeitem nossas Forças Armadas", concluiu.

Na terça-feira, o Pentágono informou que o secretário de Defesa, Mark Esper, e o secretário do Exército, Ryan McCarthy, estavam dispostos a estudar a proposta, em um momento em que o país vive a terceira semana de protestos pela morte do afro-americano George Floyd pelas mãos de um policial branco de Minneapolis.

Dez bases militares dos Estados Unidos receberam nome de generais do sul, o lado que perdeu a Guerra Civil (1861-1865) e que defendia a preservação da escravidão.

As bases estão localizadas no sul e incluem Fort Bragg, na Carolina do Norte, a maior do país; Ford Hood no Texas; e Fort Benning, na Geórgia, estabelecimentos onde os recrutas são treinados.