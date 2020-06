Sete mortos e 10 feridos na explosão de minas na periferia de Trípoli

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas nesta quarta-feira na explosão de uma mina na periferia de Trípoli, informou o Ministério da Saúde do Governo da União Nacional da Líbia (GNA).

As minas, "colocadas pelas milícias de (Khalifa) Haftar", explodiram "em Ain Zara e Wadi al-Rabii", disse à AFP Amine el-Hachemi, porta-voz do ministério.

A Líbia está em caos desde a queda de Muammar Kadafi em 2011. Desde abril de 2019, o conflito causou centenas de mortes, incluindo muitos civis, e forçou mais de 200.000 pessoas a fugir de suas casas.

Em 3 de junho, a Human Rights Watch (HRW) denunciou o uso de minas antipessoais (tipo de mina terrestre)por forças leais ao marechal Haftar, no sul de Trípoli.

Depois de mais de um ano de ofensiva mal sucedida contra a capital, sede do GNA, os pró-Haftar recentemente se retiraram para suas fortalezas do leste e do sul.

Em 26 de maio, a Missão das Nações Unidas na Líbia (Manul) "condenou veementemente" qualquer uso de minas antipessoais contra civis.