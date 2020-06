Estátuas de escravocratas viram alvo em protestos

Estátuas de escravocratas pelo mundo têm sido depredadas em meio aos protestos pela morte de George Floyd, um negro que morreu asfixiado por um policial branco, em Minneapolis, no dia 25.



Ontem, em Bristol, na Inglaterra, manifestantes derrubaram a estátua de mais de 5 metros do traficante de escravos Edward Colston (1636-1721). O monumento, erguido em 1895, foi depois jogado no rio Avon, que corta a cidade. A empresa de Colston levou pelo menos 100 mil negros da África para as Américas e Caribe.



Na Bélgica, várias estátuas do rei Leopoldo II, o sanguinário colonizador da República Democrática do Congo, foram manchadas com tinta vermelha e uma petição agora pede para que todas sejam retiradas.



Nos Estados Unidos, os alvos têm sido as estátuas de líderes confederados, que defendiam a escravidão na Guerra de Secessão (1861-1865). Com isso, autoridades têm anunciado que pretendem removê-las.



O governador da Virgínia, Ralph Northam, anunciou que uma estátua do general Robert E. Lee, em Richmond, capital da Confederação será retirada. O monumento foi depredado na semana passada. No Alabama, uma estátua do almirante confederado Raphael Semmes já foi removida. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.