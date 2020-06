EUA registram 1.021 mortes por coronavírus em 24 horas

Isso eleva o número total de mortes para mais de 108 mil no país (foto: AFP) novo coronavírus causou 1.021 mortes a mais nas últimas 24 horas nos Estados Unidos, de acordo com a contagem desta quinta-feira da Universidade Johns Hopkins às 20h30 locais (21h30 de Brasília). a maisnos, de acordo com a contagem desta quinta-feira da Universidade Johns Hopkins às 20h30 locais (21h30 de Brasília).





Isso eleva o número total de mortes para mais de 108.000 no país, onde 1.870.000 casos de contágio foram registrados, de acordo com os dados da universidade, atualizados continuamente e utilizados como referência no país.





Cerca de 485.000 pessoas foram declaradas recuperadas da doença.





Os Estados Unidos são, de longe, o país mais afetado pela pandemia em termos absolutos, tanto em número de mortes quanto de número de casos diagnosticados.









Segundo uma média de nove modelos epidemiológicos realizada por pesquisadores da Universidade de Massachusetts, o número de mortes por COVID-19 poderia atingir 127.000 mortes no país entre agora e 27 de junho.





Embora a pandemia esteja desacelerando nos Estados Unidos desde seu pico em meados de abril, os profissionais de saúde estão preocupados com o fato de que, com os atuais protestos contra a brutalidade policial e o racismo, pode haver um ressurgimento nas próximas semanas.