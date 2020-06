Explosões em perfumaria deixam dois bombeiros mortos e 15 feridos

Dois bombeiros morreram e outras 15 pessoas ficaram feridas em duas explosões em uma perfumaria em Buenos Aires, onde os agentes combatiam um incêndio, informaram fontes do serviço de emergência.

As detonações, provocadas por causas que ainda são investigadas, surpreenderam os bombeiros de 10 batalhões que tentavam extinguir as chamas no estabelecimento situado em Villa Crespo, bairro de classe média no centro da capital argentina.

"Enquanto socorríamos os bombeiros caídos, a segunda explosão nos pegou. Nascemos de novo. Há dois mortos e 15 feridos", disse ao canal C5N Alberto Crescenti, chefe do sistema médico de emergências.

Seis feridos foram levados a hospitais em helicópteros da Polícia para evitar trânsito, mesmo durante a quarentena.

A primeira explosão derrubou os bombeiros no combate às chamas, mas a segunda fez o piso da loja colapsar.

Os corpos dos dois mortos "tiveram que ser resgatados dos escombros e se tratam de chefes dos bombeiros", disse Crescenti.

As perfumarias são estabelecimentos considerados essenciais e permanecem abertos em plena quarentena por vender máscaras e álcool em gel para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Até esta terça, a COVID-19 tinha matado 569 pessoas na Argentina, que tem mais de 18.000 casos.