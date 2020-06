Comunicado do Business Wire :Doctor Evidence

A DRE tem a satisfação de receber Joe Boystak como presidente de seu conselho e Ameet Nathwani, MD, como presidente de seu recém-criado conselho consultivo de estratégias médicas (Medical Strategy Advisory Board, MSAB). Essas importantes adições à empresa refletem a maior necessidade de orientações aguçadas neste período sem precedentes de convergência entre tecnologia habilitada por inteligência artificial (IA) especializada em saúde e o crescimento exponencial do volume de informações clínicas. A DRE se dedica a aplicar uma sofisticada ciência de dados com IA avançada para gerar com maior agilidade percepções científicas e clínicas mais profundas e com nuances regulatórias em benefício dos resultados obtidos pelos pacientes.

Boystak possui profunda experiência em capital de risco (venture capital) em assistência à saúde e é um banqueiro sênior de investimentos na mesma área, tendo sido diretor geral fundador da Health2047 Capital Partners e diretor geral fundador de Global Life Sciences do Jefferies. Ele é diretor executivo da Brightwaters Capital, além de cofundador e investidor em série de empresas nas áreas biomédica, de tecnologia médica, tecnologia da informação para saúde e inteligência artificial nascidas em UCLA, Johns Hopkins, Harvard/Massachusetts General Hospital, Memorial Sloan Kettering Cancer Center e outras instituições. Boystak também é considerado coinventor de cinco patentes emitidas nos Estados Unidos/União Europeia para tecnologias médicas inéditas desenvolvidas pela Bruin Biometrics LLC, empresa que cofundou e onde atuou como primeiro presidente do conselho. Ele já atuou em mais de uma dezena de conselhos corporativos e de organização sem fins lucrativos, e integra atualmente o conselho da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e o Conselho Biomédico do Sul da Califórnia (Southern California Biomedical Council, SoCalBio).

"Considero uma grande honra ser o presidente do conselho da DRE. A plataforma de SaaS [software como serviço] líder de mercado da DRE está possibilitando a descoberta de medicamentos graças à IA, e empresas farmacêuticas e de ciências da vida vêm adotando rapidamente suas tecnologias", declarou Boystak. "Nossa plataforma de SaaS permite que pesquisadores, desenvolvedores de medicamentos e outros otimizem a elaboração de medicamentos, melhorem a eficácia de estudos clínicos, explorem rapidamente novas finalidades para compostos, refinem estratégias de rotulação da FDA [Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos] e aperfeiçoem a gestão do ciclo de vida de produtos, tudo isso enquanto é gerado retorno substancial para o investimento de nossos clientes."

Ameet Nathwani, MD, é presidente do recém-criado MSAB, que será composto inicialmente de cinco membros representantes do mercado, de sociedades médicas especializadas, instituições regulatórias e defensores de ciências de dados e pacientes. O mais recente cargo do Dr. Nathwani como vice-presidente executivo, diretor médico e diretor digital da Sanofi proporciona um excelente arcabouço para o MSAB informar a DRE sobre estratégia, requisitos regulatórios, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e tendências de tratamento clínico. Além disso, o MSAB aconselhará sobre parceiros no ecossistema de assistência à saúde com os quais a DRE poderá colaborar para acelerar a obtenção de tratamentos e curas.

"É um privilégio ser nomeado presidente do MSAB da DRE. Em uma época em que o volume e a complexidade de dados científicos crescem exponencialmente, a plataforma impulsionada por IA da DRE oferece uma ferramenta de ponta que permite que organizações de saúde realizem a deconvolução de dados científicos cruciais. Essa abordagem ágil para tomar decisões rigorosas e rápidas sobre dados reais é fundamental para inovar neste século dinâmico da biologia", afirmou Ameet Nathwani, MD. "O MSAB aconselhará a DRE sobre o aperfeiçoamento das diversas aplicações científicas e de assistência à saúde da plataforma para apoiar melhor um espectro diverso de parceiros que, em última análise, beneficiarão médicos e pacientes."

"Com nossa plataforma de SaaS ampliada e que inclui agora o lançamento do DOC Analytics?, estamos muito mais perto de concretizar nossa missão de democratizar a análise sofisticada de estudos clínicos e dados reais para pesquisadores", acrescentou Bob Battista, MBA, FRCPH, FRCP Edin. "Temos a sorte de poder contar com um grupo comprometido de investidores e conselheiros, os quais passarão agora a ser liderados por Joe ao elaborarmos nossa nova etapa de crescimento. Somos igualmente privilegiados por Dr. Nathwani comandar nosso recém-estabelecido MSAB. Os profundos conhecimentos de Ameet no setor e sua paixão pela plataforma de SaaS da DRE proporcionam uma base incrível para orientar nossa estratégia em assistência à saúde."

Joe Boystak e Ameet Nathwani, MD, entram para um grupo distinto de conselheiros corporativos da DRE que inclui: Marc Rapaport, ex-presidente imediato do conselho da DRE, ex-presidente imediato do conselho do Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles), investidor de private equity e ex-vice-presidente executivo e cochefe de mercados de capitais do Drexel Burnham Lambert e do Jefferies; Vivek Garipalli, CEO e cofundador da Clover Health, cofundador da CarePoint Health e ativo investidor em empresas de saúde em etapa inicial, sendo inclusive investidor fundador da Flatiron; Ted Meisel, empreendedor em série nas áreas de assistência à saúde e tecnologia, fundador executivo da AVIA, presidente executivo da WiserCare, conselheiro sênior da NextEquity Partners, ex-conselheiro sênior do Center for Medicare and Medicaid Services (CMS), ex-presidente da Yahoo Search e ex-CEO da Overture (adquirida pela Yahoo); Ananth Bhogaraju, fundador e diretor geral da Seven Hills Healthcare Advisors e ex-vice presidente do conselho do Americas Healthcare Investment Banking Deutsche Bank; Larry Burstein, gestor de fundos com carreira em escritórios de investimentos familiares com foco em assistência à saúde; Bob Battista, cofundador e CEO da DRE, empreendedor em série nas áreas de assistência à saúde e tecnologia, ex-vice-presidente executivo da TheraCom, a primeira empresa farmacêutica especializada; e Todd Feinman, MD, cofundador e diretor médico da DRE, médico hospitalar do Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles) e diretor de uma grande associação de médicos independentes.

A DRE é uma empresa líder do mercado de tecnologia de assistência à saúde habilitada por inteligência artificial (IA) que implementa soluções de ponta para identificar, sintetizar e analisar dados clínicos complexos para transformá-los em percepções acionáveis. A DRE oferece pesquisas e análises de dados instantâneas e contínuas sobre funções cruciais de empresas farmacêuticas, de biotecnologia, ciências da vida e tecnologia médica para otimizar seus programas clínicos. Sua plataforma de tecnologia proporciona a seus clientes um mecanismo de percepções por software como serviço (Software-as-a-Service, SaaS) que lhes permite tomar decisões melhores que beneficiam desde laboratórios até os pacientes.

