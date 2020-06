Clubes ingleses de rugby são autorizados a retomar treinos mas sem contato físico

O Professional Game Board (PGB) do rugby inglês, que reúne representantes da federação, jogadores e clubes, deu sinal verde nesta terça-feira para a retomada dos treinamentos para os clubes da primeira e da segunda divisão.

No momento, trata-se apenas da "Fase 1" dos treinos, sem contato, em pequenos grupos e com rigorosas medidas de distanciamento social e de controle.

"Nenhum calendário foi dado aos clubes para um passo rumo à fase 2 (treinamento com contato, incluindo os 'tackles') ou a fase 3, o que envolveria o retorno da Premiership (primeira divisão)", afirmou o comunicado.

Os clubes ingleses gostariam de retomar a competição no final de julho. No momento, eles precisam assumir um certo número de compromissos por escrito, como dar a seus jogadores e treinadores um treinamento sobre as medidas a serem seguidas para a retomada.

Um "gerente COVID-19" e um "médico-chefe COVID-19" deverão ser nomeados em cada clube, enquanto medidas estritas de higiene serão impostas para o centro de treinamento.

Jogadores e os médicos também deverão ser avaliados diariamente.