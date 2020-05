PIB da França tem queda de 5,3% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França recuou 5,3% no primeiro trimestre do ano, informou nesta sexta-feira o Insee (Instituto Nacional de Estadísticas), um dado que mostra o impacto dos primeiros 15 dias de confinamento no país devido ao novo coronavírus.

Inicialmente, o Insee havia previsto um retrocesso do PIB de 5,8%, mas o instituto corrigiu "algumas estimativas" referentes ao mês de março, quando foi determinada a quarentena geral no país.

A queda do PIB no primeiro trimestre é igual à registrada no segundo trimestre de 1968, quando aconteceram greves em larga escala no país, sobretudo em maio.

O dado confirma ainda que a França entrou tecnicamente em recessão, pois o PIB já havia registrado queda de 0,1% no quarto trimestre de 2019.

O confinamento na França foi decretado na segunda metade de março e prosseguiu por todo o mês de abril.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro Edouard Philippe afirmou que o "país terá que lutar contra uma recessão histórica" após a pandemia.

No primeiro trimestre, os gastos de consumo das famílias francesas retrocederam 5,6% na comparação com o trimestre anterior, segundo o Insee, um dado que ilustra as primeiras consequências do fechamento de grande parte do comércio.

Em abril, o consumo das famílias no país caiu um terço (33,7%) na comparação com fevereiro, antes do início da crise de saúde, e 20,2% em relação a março.