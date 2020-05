Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

A Central Panasonic de Tóquio (Panasonic Center Tokyo; 3-5-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo; também referida neste comunicado como "PC Tóquio"), a central global de comunicação corporativa da Panasonic, está realizando diversas atividades de comunicação como um pavilhão corporativo, com exposições e eventos off-line.

Devido às circunstâncias sem precedentes impostas hoje ao mundo todo, a vida cotidiana e os valores das pessoas têm sofrido um grande impacto. Na Panasonic, acreditamos que uma nova abordagem, unindo atividades de comunicação on-line e off-line, será mais do que nunca um elemento essencial para pavilhões corporativos.

Com base nessa perspectiva, decidimos realizar um evento on-line chamado "O poder para criar o futuro" ("The power to create the future") no domingo, 31 de maio de 2020. O evento é dedicado a crianças, que acreditamos ter a capacidade de se tornarem "promotores de mudanças" e gerar um impacto positivo na sociedade para a criação de um mundo melhor.

O tema do evento é a "educação STEAM"* (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática), um elemento de grande importância para a educação do futuro em um mundo de rápidas transformações. Durante o evento, profissionais de STEAM conduzirão um workshop que dará aos participantes a oportunidade de pensar e entender mais sobre as disciplinas STEAM em suas vidas cotidianas. A nadadora olímpica Katie Ledecky também participará do evento, para lançar o programa "Mergulhe na educação STEM impulsionado pela Panasonic" ("Dive Into STEM Education Powered by Panasonic").

O "Mergulhe na educação STEM impulsionado pela Panasonic" é um programa educacional interativo, criado para inspirar estudantes a fazer carreira em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (que formam a sigla STEM, em inglês).

Os estudantes participantes do evento serão divididos em diferentes grupos, nos quais realizarão uma série de entrevistas com nossos convidados para saber mais sobre as disciplinas STEAM. Depois, eles farão uma apresentação sobre o que aprenderam. Ao final do evento, os participantes assistirão a uma apresentação de Katie, que trabalha ativamente em atividades de apoio educacional para gerações mais jovens.

A PC Tóquio busca apoiar proativamente o programa educacional de gerações mais jovens ao proporcionar novo conteúdo, como vídeos de eventos on-line disponíveis no site do pavilhão.

Mensagem de Katie Ledecky sobre o evento

"Tenho a honra de promover ao lado da Central Panasonic de Tóquio a educação STEM junto a um grupo de estudantes japoneses em 31 de maio. Todos estão convidados a participar de nosso workshop de capacitação. Espero ver vocês em breve".

Vídeo: "Mergulhe na educação STEM impulsionado pela Panasonic, com Katie Ledecky" https://youtu.be/31DmQXq0sTw

* A educação STEAM é um método educacional proposto para adicionar arte à "educação STEM", um método para aprender sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática de modo abrangente. A educação STEAM foi introduzida nos Estados Unidos para contribuir ao desenvolvimento de gerações mais jovens e inspirá-las a buscar campos de carreira diversos. Esse método também vem atraindo muita atenção no Japão, nos últimos anos.

Informações sobre o evento "O poder para criar o futuro"

Data Sábado, 30 de maio de 2020, 18h-19h40 PDT (Horário de Verão do Pacífico) / 21h-22h40 EDT (Horário de Verão do Leste) Domingo, 31 de maio de 2020, 10h-11h40 JST (Horário do Japão)

Local Transmissão ao vivo do evento on-line: https://youtu.be/aiLyPX7SmTM Detalhes: https://www.panasonic.com/global/corporate/center-tokyo/en.html#steam_0531 * A transmissão ao vivo será gravada e poderá ser assistida posteriormente.

Público Estudantes de ensino médio inicial e avançado, educadores e todas as pessoas interessadas na educação STEAM

Cooperação Kyodo News (imprensa jovem), EverFi (conteúdo para o evento)

* O evento será realizado em inglês. Participação gratuita.

Sobre a Panasonic

A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para as mais diversas aplicações nos setores de produtos eletrônicos de consumo, moradia, automóveis e B2B. A empresa - que celebrou 100 anos em 2018 - opera 528 subsidiárias e 72 empresas associadas em todo o mundo, e informou vendas líquidas consolidadas de 7,49 trilhões de ienes relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2020. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação com colaboração, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida e um mundo melhor para os clientes. Saiba mais sobre a Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Fonte: https://news.panasonic.com/global/topics/2020/78373.html

