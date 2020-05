Sul-coreano é preso por violar a quarentena contra o coronavírus

Um sul-coreano foi preso, nesta terça-feira (26), por quatro meses por violar as regras de quarentena impostas para conter o novo coronavírus, disseram as autoridades, indicando que é a primeira sentença de prisão do país para esse tipo de caso.

A Coreia do Sul se tornou o segundo país mais afetado pela pandemia depois da China continental, mas parece ter controlado a crise graças a um extenso programa de "rastrear, testar e tratar".

A vida no país está voltando ao normal e centenas de milhares de estudantes sul-coreanos voltaram às aulas depois mais de dois meses.

O homem preso, de 27 anos, foi detido em abril depois de quebrar as regras de quarentena duas vezes.

Ele saiu de casa quando deveria ficar isolado por 14 dias e foi transferido para um centro de quarentena, de onde voltou a sair sem permissão.

O homem foi "condenado por violar a Lei de Controle e Prevenção de Doenças Infecciosas e sentenciado a quatro meses de prisão", disse uma fonte do Tribunal Distrital de Uijeongbu à AFP.

A promotoria havia solicitado uma sentença de prisão de um ano.

As autoridades sul-coreanas estão intensificando as medidas para tentar evitar que surtos reapareçam após um foco detectado em uma área de boates no início deste mês.

Desde terça-feira, os habitantes são obrigados a usar máscara no transporte público e em táxis em todo o país.

Em fevereiro, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma lei que impõe penas máximas de um ano de prisão ou multa de 10 milhões de won (US$ 8.000) por quebrar deliberadamente a quarentena.

A Coreia do Sul anunciou nesta terça outros 19 novos casos de infecção por coronavírus, elevando o total para 11.225.