Votação por eleições legislativas começa no Suriname em plena pandemia

O Suriname começou a ir às urnas, nesta segunda-feira (25), para eleger os 51 membros da Assembleia Nacional, os quais vão determinar o destino do presidente Desi Bouterse, condenado no ano passado a 20 anos de prisão pela execução de opositores em 1982.

As eleições nesta ex-colônia holandesa acontecem, apesar da pandemia de coronavírus e do confinamento parcial em vigor no país, suspenso por dois dias.

Desde a abertura das seções, às 7h (horário local), parte dos 380.000 eleitores convocados começou a se alinhar para votar, mantendo uma distância de 1,5 metro.

Bouterse e a primeira-dama, Ingrid Waaldring, estavam entre os primeiros a chegarem à escola pública O.S. Clevia de Paramaribo, capital do país.

Ao entrarem, um funcionário aplicou desinfetante em suas mãos e lhes entregou as cédulas de votação. Em vez de colocarem os dedos no pote de tinta azul, ele os ajudou a pintá-los com um aplicador - uma medida adotada por causa da COVID-19.

Neste país, o presidente é eleito pelo Parlamento unicameral. Isso significa que estas eleições legislativas são fundamentais para definir o destino de Bouterse, que busca um terceiro mandato.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto IDOS, sua sigla, o Partido Nacional Democrata (NDP), pode perder sua maioria.