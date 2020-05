Irã diz que EUA não devem interfir em carregamento de petróleo para a Venezuela

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, alertou os Estados Unidos para que não interfiram em um carregamento de petróleo para a Venezuela, após o país da América do Sul afirmar que providenciaria escolta armada para os navios. Em mensagem postada em seu site, Rouhani afirmou que os Estados Unidos criaram "condições inaceitáveis" em diferentes partes do mundo, mas que "em hipótese alguma" o Irã seria quem iniciaria um conflito.



"Se nossos navios petroleiros no Caribe ou em qualquer parte do mundo encontrarem problemas causados pelos americanos, estes terão problemas também", escreveu. "Esperamos que os americanos não cometam um erro."



Rouhani fez as afirmações em uma ligação com o emir do Catar, o xeque Tamim bin Hamad Al Thani, que tem relações próximas tanto com o Irã quanto com os Emirados Árabes Unidos.



Os cinco navios iranianos que estão em alto mar devem começar a chegar à Venezuela nos próximos dias. Eles levam gasolina para aliviar as severas restrições de abastecimento no país, que têm causado filas que duram dias nos postos de combustíveis, inclusive na capital, Caracas. A Venezuela afirmou na quarta-feira que seus aviões e navios iriam escoltar as embarcações do Irã para evitar agressões por parte dos EUA.