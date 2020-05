Reino Unido vai impor 14 dias de quarentena a chegadas do exterior

O Reino Unido vai impor um isolamento obrigatório de 14 dias aos viajantes que chegam do exterior para impedir a propagação do novo coronavírus no território - declarou o ministro encarregado da Irlanda do Norte, Brandon Lewis, nesta sexta-feira (22).

"As pessoas que chegarem ao Reino Unido terão que se submeter a uma quarentena" para "conter" a propagação da doença", disse Lewis à emissora de televisão Sky News.

"Evidentemente, os cidadãos britânicos que voltarem poderão continuar a quarentena em casa. Os visitantes terão que tomar providências para realizar essa quarentena por 14 dias", acrescentou.

Essa medida será revista "a cada três semanas", segundo o ministro.

Brandon Lewis disse que, "no momento", não está prevista nenhuma exceção para pessoas de países com baixa taxa de transmissão.

Segundo a imprensa britânica, serão aplicados controles aleatórios aos viajantes, que podem ser multados em até 1.000 libras (US$ 1.221).

Haverá exceções para transportadores e profissionais da área da saúde, assim como para cidadãos irlandeses.

O Reino Unido iniciará um desconfinamento progressivo a partir de 1º de junho.