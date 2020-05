Marinha dos EUA tem novo comando, o quarto em menos de seis meses

Pela quarta vez em menos de seis meses, a Marinha dos Estados Unidos tem um novo chefe, Kenneth Braithwaite, um fervoroso defensor do presidente Donald Trump, que prometeu restaurar o espírito de coesão dentro de uma força naval desmoralizada e atingida pela COVID-19.

O Senado aprovou nesta quinta-feira (21) a nomeação de Braithwaite, 60 anos, atual embaixador dos Estados Unidos em Oslo.

Durante sua sabatina no Comitê de Forças Armadas do Senado, no início de maio, Braithwaite destacou suas boas relações com a Casa Branca, diferentemente de seus antecessores.

"Embora reconheça os desafios como estão, estou pronto", afirmou.

"Lamento dizer que a Marinha está passando por tempos difíceis devido a vários fatores, especialmente a falta de liderança", declarou, citando, entre outras coisas, um escândalo de corrupção no corpo em 2015 e as colisões de navios militares que deixaram 17 mortos em 2017.

Braithwaite também citou as divergências entre Trump e o ex-secretário da Marinha Richard Spencer sobre o caso de um soldado de elite condenado por posar ao lado do corpo de um jovem iraquiano com outros militares e que foi perdoado pelo presidente.

O incidente, que o novo chefe da Marinha chamou de "obstáculo legal", resultou na demissão de Spencer em 24 de novembro.

Ele também mencionou a recente crise a bordo do porta-aviões USS Theodore Roosevelt, que levou à saída do sucessor de Spencer, Thomas Modly, antes que sua nomeação fosse confirmada pelo Congresso.

Demitido em 7 de abril, Modly fora substituído como Secretário Interino da Marinha por James McPherson, um almirante reformado que acabara de assumir o segundo lugar no corpo militar.

Braithwaite, um ex-piloto de avião, serviu por 21 anos na Marinha, onde ocupou vários cargos, inclusive o de porta-voz, antes de deixar as forças armadas em 1993 para ingressar no setor privado.

Em 2016, ele participou da campanha eleitoral de Trump na Pensilvânia e fez parte da equipe republicana de transição de governo após sua eleição.