Cidade do México fabrica suas próprias máscaras de proteção máxima para os médicos

A Cidade do México começou a fabricar suas próprias máscaras de proteção máxima, escassas no mercado local, para abastecer os médicos que trabalham na linha de frente da pandemia, anunciaram nesta quinta-feira fontes oficiais.

Com este objetivo, o governo da capital se uniu à Universidade Nacional Autônoma do México e à empresa Atfil, especializada em produzir filtros de ar, em um investimento de 1,4 milhão de dólares.

"Os médicos enfatizaram que havia dificuldade de encontrar e trazer as famosas máscaras n95, que flutuam de preço", disse a jornalistas José Bernardo Rosas, diretor geral de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Secretaria de Ciência local.

A produção começou esta semana, ante a falta de equipamento médico em hospitais que atendem à epidemia, que já deixou mais de 6 mil mortos no país, com a capital como uma das zonas mais atingidas. Segundo o governo, 149 funcionários da área de saúde morreram em meio à crise no país e centenas se infectaram.

Diferentemente das máscaras de tecido, a n95 é mais grossa e oferece maior proteção. Até o momento, estão sendo produzidas 40 mil máscaras especiais por dia, que são distribuídas nos hospitais da capital. Autoridades não descartam abastecer outros centros de saúde do país.

O governo mexicano mantém acordos com Estados Unidos e China para a compra de equipamento especial. Apesar disso, foram registrados protestos de médicos e enfermeiras que alegam não contar com material de proteção suficiente. Alguns afirmam que tiveram que comprá-lo com o próprio dinheiro.

O México é um dos maiores fabricantes de equipamento médico do mundo, embora a produção se destine basicamente à exportação. Alejandro Ramírez, acadêmico da faculdade de engenharia da Unam, que assessora o projeto, disse que a máscara n95 teve o preço aumentado entre 20 e 30 vezes.