Brasil supera as 20.000 mortes por COVID-19, com recorde em 24 horas

O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira (21) as 20.000 mortes pelo novo coronavírus, com um recorde de 1.188 óbitos registrados nas últimas 24 horas, segundo o balanço oficial do Ministério da Saúde.

O número de mortes confirmadas alcançou 20.047, segundo o ministério. O Brasil é o sexto país com mais mortos por COVID-19 e o terceiro em número de contagiados (atrás de Estados Unidos e Rússia), com 310.087, com aumento de 18.508 com relação à quarta-feira.