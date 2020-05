Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Em preparação para a reagendada 104.ª edição da Indianapolis 500, apresentada pela Gainbridge, a NTT Corporation (NTT) anunciou hoje aperfeiçoamentos na Indianapolis Motor Speedway (IMS) que promoverão avanços em tecnologias inteligentes para melhorar a experiência e a segurança dos fãs da INDYCAR quando o Maior Espetáculo das Corridas retornar no domingo, 23 de agosto de 2020.

"Estamos muito entusiasmados. Quando retornarem à IMS para a Indy 500, os fãs serão recebidos com uma experiência aprimorada, de padrão internacional e única na Capital Mundial das Corridas", declarou Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment Corp. "O futuro dos esportes será definido pela capacidade de utilizar a tecnologia para aprimorar a experiência, a segurança e a praticidade de fãs e torcedores. A NTT está ajudando a IMS e a INDYCAR a encontrarem maneiras novas e interessantes de combinar tradição e inovação, preservando e ampliando sempre o histórico de descobertas e progressos do Maior Espetáculo das Corridas."

A NTT utilizará a plataforma de dados Accelerate Smart da empresa para alimentar uma parede de mídia com 100 pés de largura na base do tradicional edifício Pagoda que dará aos fãs acesso em tempo real a informações da corrida orientadas por dados. Com grande visibilidade, a mais nova parede de mídia vai capturar a atenção dos fãs com experiências tridimensionais, visualização de 143 pontos de dados de cada carro e diversos feeds ao vivo ao longo de toda a pista. A plataforma Accelerate Smart da NTT também utilizará aprendizagem de máquina para indicar onde os carros devem estar na pista e prever seu próximo movimento, ao passo que a inteligência artificial vai identificar as melhores batalhas na pista e destacar disputas entre carros em tempo real com previsões da cabine, velocidades máximas e muito mais.

"A plataforma Accelerate Smart da NTT é um grande esforço para melhorar consideravelmente a experiência dos fãs na IMS. Na Indy 500 deste ano, as estatísticas e informações da plataforma proporcionarão uma experiência transformada na Pagoda Plaza, oferecendo em tempo real percepções importantes, envolventes e inéditas da competição aos fãs presentes no local", afirmou J. Douglas Boles, presidente da Indianapolis Motor Speedway. "Além disso, a NTT reforçará nossa rede de proteção e segurança, contribuindo para o bem-estar dos espectadores e participantes do maior evento esportivo mundial de um dia de duração."

A solução Accelerate Smart da NTT na IMS inclui medidas de proteção e segurança que oferecerão operações e supervisão de segurança mais eficazes durante o evento. Análises e percepções de dados fornecerão detecção e alertas de congestionamento de pessoas e veículos que preveem taxas baseadas em tendências nos portões e túneis de acesso. Habilitadas por tecnologia digital, a proteção e a segurança aprimoradas estabelecerão um modelo para promover uma experiência uniforme na IMS e em todos os eventos do local da INDYCAR.

"O futuro do esporte reside em proporcionar a fãs e torcedores conteúdo digital, melhor acesso à tecnologia e utilizar espaços como a IMS para envolver os espectadores com novos canais", garantiu Akira Shimada, vice-presidente executivo sênior da NTT. "Nossa plataforma de dados Accelerate Smart nos permite transformar digitalmente o envolvimento dos fãs da INDYCAR para manter sua posição de liderança em esportes motorizados, além de criar uma experiência mais segura no dia da corrida."

Os líderes da Penske e da IMS enfatizaram a conectividade como área de investimento para que os fãs tenham acesso ao máximo possível de dados e informações em tempo real. Como parte do foco no universo digital, a NTT também evoluiu o aplicativo móvel da INDYCAR fornecido pela NTT DATA para oferecer aos fãs uma segunda tela que lhes permita ver vídeos ao vivo transmitidos diretamente de câmeras instaladas nos carros durante as corridas, acompanhar previsões meteorológicas, criar e seguir equipes de fantasia, assistir a destaques sob demanda e muito mais.

A NTT tem o compromisso de acelerar o futuro da corrida inteligente e criar a próxima geração de fãs da INDYCAR que desejam apreciar o esporte com uma experiência mais digital. Em parte, é por isso que a NTT - líder mundial em tecnologia da informação e comunicação - é patrocinadora oficial da NTT INDYCAR SERIES desde 2019, além de parceira oficial de tecnologia da INDYCAR, da NTT INDYCAR SERIES, da Indianapolis Motor Speedway, da Indianapolis 500 e da Brickyard 400 da NASCAR.

Sobre a NTT

A NTT acredita na resolução de problemas sociais por meio de nossas operações comerciais, aplicando a tecnologia para o bem. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais. Nossos serviços incluem consultoria de negócios digitais, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes, todos apoiados por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de tecnologia e soluções de negócios, nossas diversas equipes operam em 88 países e regiões e prestam serviços a mais de 190 deles. Atendemos a 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades em todo o mundo. Para saber mais sobre a NTT, acesse www.global.ntt/.

