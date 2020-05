Comunicado do Business Wire :DC Administration Services, Inc.

A DC Administration Services, Inc. anunciou hoje a composição de cinco Comitês de Deliberações (DCs) regionais, a partir de 19 de junho de 2020.

-0- *T Votantes Distribuidores (para todas as regiões):Votantes Não Distribuidores (para todas as regiões): Bank of America N.A. AllianceBernstein L.P. Barclays Bank plc Cyrus Capital Partners, L.P. BNP Paribas Citadel LLC Citibank, N.A. Elliott Management Corporation Credit Suisse International Pacific Investment Management Co., LLC Deutsche Bank AG Goldman Sachs International JPMorgan Chase Bank, N.A. Mizuho Securities Co., Ltd. *T

O processo para selecionar membros do controlador de domínio é especificado nas regras do controlador de domínio. As regras do DC, junto com mais informações sobre os Comitês de Deliberações e o que fazem, podem ser encontradas no site dos Comitês de Deliberações: https://www.cdsdeterminationscommittees.org/.

Outras perguntas podem ser direcionadas a Mark Ferraris em mark.ferraris@citadelspv.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200521005765/pt/

Mark Ferraris mark.ferraris@citadelspv.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.