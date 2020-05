Trump quer reabrir país de modo seguro, diz porta-voz da Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta quarta-feira, 20, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deseja uma reabertura "de modo seguro" da economia do país. Durante entrevista coletiva, McEnany destacou que esse processo já ocorre em vários Estados, mas sem citar prazos para isso.



A porta-voz foi questionada também pelo fato de Trump ter dito há alguns dias que usava hidroxicloroquina com proteção contra o coronavírus, apesar de especialistas dizerem que os testes não mostraram eficiência do medicamento contra a doença.



Segundo McEnany, o remédio tem sido usado por alguns profissionais na linha de frente contra a covid-19 e há vários estudos em andamento sobre sua eficiência.



A funcionária comentou ainda a intenção de Trump de reagendar a reunião do G-7.



Segundo ela, uma reunião do grupo com todos os líderes presentes na Casa Branca seria uma mostra de confiança global.