Comunicado do Business Wire :Lenovo Group

O Lenovo Group (HKSE: 992) (OTC Pink: LNVGY) anunciou hoje resultados robustos para o seu exercício fiscal inteiro e o quarto trimestre, demonstrando a posição da empresa de força em meio à transformação global sem precedentes. Apesar de um exercício fiscal repleto de desafios macroeconômicos e da indústria, a empresa apresentou receita do exercício completo que superou US$ 50 bilhões (US$ 50,7 bilhões) pelo segundo ano consecutivo. A lucratividade permaneceu forte, com recorde histórico em receita bruta de US$ 1,02 bilhão, um aumento de quase 19% de um ano para o outro. A receita líquida do ano inteiro foi de US$ 665 milhões, um aumento de 12% de um ano para o outro.

O lucro básico por ação para o ano todo foi de 5,58 centavos de dólar norte-americano, ou 43,61 centavos de dólar de Hong Kong, e para o quarto trimestre o valor foi de 0,36 centavos de dólar norte-americano ou 2,80 centavos de dólar de Hong Kong. O conselho de administração da Lenovo informou dividendos finais de 2,77 centavos de dólar americano, ou 21,50 centavos de dólar de Hong Kong, por ação no exercício fiscal encerrado em 31 de março de 2020.

"Em meio a um dos períodos mais significativos do desafio global e transformação que já vimos, a Lenovo transformou significativamente seu negócio ao longo do último ano. Desde alcançar PTI recorde de US$ 1,02 bilhão até chegar perto de uma receita recorde de US$ 50,7 bilhões, eu não poderia estar mais orgulhoso do nosso forte desempenho", disse Yang Yuanqing, CEO e presidente do conselho da Lenovo. "Também estou incrivelmente orgulhoso do modo como continuamos a responder à pandemia global, como empresa e como cidadão corporativo. Enquanto o mundo continua a enfrentar tempos de incertezas, estou confiante de que a Lenovo tirará proveito da sua excelência operacional e presença global para continuar a implementar a nossa estratégia de transformação inteligente e agarrará completamente as oportunidades que o 'novo normal' nos apresentará".

Fatores e destaques econômicos globais

Os últimos 12 meses apresentaram diversos desafios em todo o setor, incluindo incertezas geopolíticas, falta de suprimento de componentes, impacto do câmbio e no quarto trimestre, a pandemia global do COVID-19. Em relação ao coronavírus, a empresa tirou proveito das suas mais de 30 instalações de fabricação terceirizadas e domésticas ao redor do mundo para ajustar a capacidade e reequilibrar a produção. Esse equilíbrio geográfico e flexibilidade inata e resiliência foram estiverem no centro da excelência operacional demonstrada ao longo do ano, assegurando que a empresa continuasse a fabricar produtos e a entregar pedidos para os clientes ao longo do quarto trimestre. Olhando para o futuro, essa capacidade fundamental, juntamente com inovação contínua, continuarão a impulsionar os negócios enquanto e a empresa dimensiona as oportunidades de crescimento de longo prazo que o "novo normal" para trabalhar e estudar em casa estão criando. Essa tendência não está somente levando a um crescimento das vendas de PCs e dispositivos Smart, mas também do suporte de data centers e da infraestrutura para alimentar redes mais rápidas e o consumo digital.

Visão geral do exercício fiscal dos negócios do grupo

O Intelligent Devices Group (IDG) da Lenovo continua liderando o forte desempenho da empresa. O grupo PCs e Smart Devices (PCSD), uma das duas unidades comerciais ODG, liderou o caminho com receita para o ano de quase US$ 40 bilhões, aumento de 3,6% de um ano para o outro. Maior lucratividade, com recorde em receita bruta de US$ 2,3 bilhões (mais de 18% de um ano para o outro) e um líder da indústria e margem PTI alta recorde de 5,9%, aumento de 0,7 ponto de um ano para o outro. A liderança do mercado de PC global geral foi estendida, com participação de mais de 1 ponto percentual a 24,5% para o ano inteiro. Esse crescimento sustentável forte é impulsionado por uma estratégia consistente para se concentrar em um investimento em segmentos de alto crescimento, com jogos, dispositivos finos e leves, efeitos visuais, estações de trabalho e Chromebooks, cada um superando o mercado em dois dígitos em volume.

A segunda unidade de negócios da IDG, o Mobile Business Group (MBG), estava em direção a um ano marcante até o impacto do quarto trimestre do fechamento obrigatório da fábrica principal de smartphones da empresa em Wuhan devido à COVID-19. A receita total da MBG declinou, e a perda bruta foi de US$ 43 milhões, bastante reduzida em US$ 96 milhões de um ano para outro. A unidade continuou a se concentrar em inovação, entrando novamente no segmento premium com o icônico smpartphone Motorola razr dobrável.

O Data Center Group (DCG) viu sua receita total declinar em 8,7% de um ano para o outro devido à menor demanda do Hyperscale e aos declínios significativos do preço das commodities, mas a receita fora da hiperescala cresceu 5,3% de um ano para o outro. Isso foi impulsionado pelo crescimento da receita de dois dígitos da Software Defined Infrastructure (SDI) (infraestrutura definida por software), armazenamento, software e serviços. Em particular, a receita de armazenamento cresceu mais de 50% de um ano para o outro. Além disso, o volume do servidor fora da hiperescala cresceu em 14%, e a receita da China cresceu 23% de um ano para o outro. A empresa também estendeu sua liderança absoluta em High Performance Computing (computação de alto desempenho) com 173 dos 500 principais sistemas em todo o mundo agora operando na Lenovo.

Negócios de transformação demonstrou progresso sólido. A receita de Smart IoT quase quadriplicou (+296%) de um ano para outro impulsionada pela realidade aumentada e realidade virtual, Smart Office e Internet das Coisas. A Smart Infrastructure (infraestrutura inteligente) cresceu 37% de um ano para o outro assim como a Network Function Virtualization (Virtualização de função de rede) começou a gerar receita. E a receita da Smart Vertical mais do que dobrou (+133%) graças ao forte crescimento do Data Intelligence Business Group, cuidados de saúde inteligentes e soluções de educação inteligentes. Software e Serviços tiveram um ano marcante com receita recorde* de US$ 3,5 bilhões, aumento de 43,2% de um ano para o outro e se tornaram os catalisadores para a transformação geral do Grupo.

Destaques do quarto trimestre:

-- A receita do Grupo para o trimestre foi de US$ 10,6 bilhões, redução de 9,7% de um ano para o outro. A receita bruta foi de US$ 77 milhões, e a receita líquida foi de US$ 43 milhões.

-- PCs e dispositivos Smart tiveram um trimestre mais forte. A receita foi reduzida em 4,4% de um ano para o outro, mas a receita bruta melhorou em 15% (US$ 525 milhões em comparação com US$ 458 milhões) de um ano para o outro, estendendo a lucratividade líder da indústria da empresa por 1 ponto inteiro para uma alta recorde de 6,2%.

-- O volume de PC superou o mercado em quatro pontos, estendendo a liderança da empresa e a posição de liderança no mercado global. A receita de PC superou o mercado em todas as regiões do mundo.

-- O Mobile Business Group foi impactado pela COVID-19 com a fábrica de smartphones global principal da empresa em Wuhan ficando fechada pela maior parte do trimestre. Apesar disso, o negócio alavancou sua presença de fabricação global e produziu 6 milhões de telefones durante o trimestre.

-- No Data Center, o volume de servidores continuou seu crescimento de dois dígitos (14%) de um ano para o outro. A receita da Hiperescala permaneceu um desafio devido à queda significativa no preço das commodities, mas a receita dos negócios fora da hiperescala cresceu quase 4% de um ano para o outro, impulsionada pelo crescimento-chave e lucratividade dos segmentos de drivers da Infraestrutura definida por software, Armazenamento, Software e Serviços.

* Receita faturada

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (OTC Pink: LNVGY) é uma empresa de US$ 50 bilhões do Fortune Global 500, com 63 mil funcionários e operando em 180 mercados ao redor do mundo. Focada em uma visão audaciosa para oferecer tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que vão mudar o mundo, que criam uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Ao desenhar, fabricar e construir o portfólio mais completo de dispositivos e infraestruturas inteligentes, também estamos liderando uma transformação inteligente, para criar melhores experiências e oportunidades para milhões de clientes ao redor do mundo. Para saber mais, acesse o site https://www.lenovo.com, siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo e leia as notícias mais recentes no nosso Storyhub.

-0- *T GRUPO LENOVORESUMO FINANCEIROPara o quarto trimestre e o exercício fiscal completo encerrado em 31 de março de 2020 (em milhões de US$, exceto dados de ações) Quarto trimestre Exercício fiscal (EF) 2019/2020Quarto trimestre Exercício fiscal (EF) 2018/2019Mudança em relação ao ano anterior EF 2019/2020EF 2018/2019Mudança em relação ao ano anterior Receita 10.579 11.710 (10)% 50.716 51.038 (1)% Lucro bruto 1.861 1.895 (2)% 8.357 7.371 13% Margem de lucro bruto 17,6% 16,2% 1,4 ponto 16,5% 14,4% 2,1 pontos Despesas operacionais (1.695) (1.622) 5% (6.918) (6.193) 12% Relação despesas/receita 16,0% 13,9% 2,1 pontos 13,6% 12,1% 1,5 ponto Lucro operacional 166 273 (39)% 1.439 1.178 22% Outras despesas não operacionais - líquido (89) (93) (5)% (421) (322) 31% Receita bruta 77 180 (57)% 1.018 856 19% Tributação (14) (46) (70)% (213) (199) 7% Lucro no período/ano 63 134 (53)% 805 657 22% Participação minoritária (20) (16) 35% (140) (60) 129% Lucro atribuível aos acionistas 43 118 (64)% 665 597 12% Ganhos por ação (centavos de USD) Básico 0,36 1,00 (0,64) 5,58 5,01 0,57 Diluído 0,35 0,96 (0,61) 5,43 4,96 0,47 *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

