EUA registra 1.536 mortes por coronavírus em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 1.536 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, elevando o total de falecidos a 91.845, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins divulgada nesta terça-feira (19).

Na véspera, o balanço diário de óbitos tinha sido um dos menores das últimas semanas no país, o mais castigado no mundo pela COVID-19 tanto em número de mortos quanto de infectados, com um total de 759 falecimentos.

De acordo com dados do centro acadêmico, com sede em Baltimore, o total de infectados no território americano supera 1,5 milhão de casos desde o começo da pandemia.