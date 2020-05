Emirados lançarão em julho primeira sonda árabe rumo a Marte

Depois de enviarem um astronauta ao espaço no ano passado, os Emirados Árabes Unidos lançarão a primeira sonda árabe em direção ao planeta Marte em 15 de julho, anunciou a agência de notícias oficial WAM nesta terça-feira (19).

A "Missão Marte Emirados" faz parte do projeto deste país rico no Golfo de se estabelecer como uma potência científica e espacial, tornando-se o primeiro país árabe a colocar uma sonda na órbita no planeta vermelho.

"O mundo participará do lançamento da sonda 'Hope' ao espaço na quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 00H51 (local, 17H51 de Brasília) do centro espacial japonês de Tanegashima", informou a agência WAM.

"A contagem regressiva para o lançamento começa depois que a sonda for transferida com sucesso dos Emirados para o Japão, durante uma jornada que vai durar mais de 83 horas por terra, ar e mar", acrescentou.

A ministra de Ciências Avançadas dos Emirados Árabes Unidos, Sarah bint Yousif Al Amiri, também vice-chefe da missão, insistiu no "compromisso" das autoridades de continuar esse projeto, apesar do "contexto da pandemia global" do novo coronavírus.

Em setembro de 2019, Hazza Al Mansuri entrou na história ao se tornar o primeiro cidadão dos Emirados a viajar para o espaço.

Aos 35 anos, esse piloto de caça também é o primeiro astronauta de um país árabe a pisar na Estação Espacial Internacional.