Jogadores de Boca e River doam camisas para transformar em máscaras contra COVID-19

Um é zagueiro do Boca Juniors e o outro do River Plate, os dois clubes rivais do futebol argentino, e ambos doaram suas camisas para fabricar máscaras faciais para profissionais de saúde que trabalham em hospitais que cuidam de pacientes com coronavírus.

"Sua camisa, um pedaço de alegria" é o nome da campanha de solidariedade que busca "reunir um pouco de amor e apoio às pessoas que trabalham em hospitais e centros de assistência do COVID-19", segundo o jogador do Boca, Eduardo Salvio publicado nesta terça-feira em sua rede social.

A ideia "é que elas sejam usados de maneira decorativa em seu uniforme de trabalho e gerem empatia entre médico e paciente, trazendo alegria para quem mais precisa no momento", publicou 'el Toto' Salvio no Instagram.

"Essa máscara é uma parte da minha camisa. Eu a usei em um jogo importante, foi reciclada para criá-la e é única. Existem apenas 12 máscaras dessa camisa", explicou o jogador da equipe comandada por Miguel Angel Russo.

No lado do River, Lucas Martínez Quarta, o zagueiro do time comandado por Marcelo Gallardo, participou da iniciativa de solidariedade e com sua camisa também foram feitas 12 máscaras. Com uma mensagem idêntica em sua rede social, o defensor do 'Millonário' convidou outros jogadores a doar camisas para participar da campanha.