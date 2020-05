Neta do ativista César Chávez se junta à campanha de Biden nos EUA

A neta do falecido ativista César Chávez se juntou à campanha do candidato democrata Joe Biden nesta terça-feira, em uma guinada ao voto latino que é considerado crucial na disputa de novembro.

"Estou empolgado por me juntar à equipe de Biden para trabalhar pelo poder do voto latino e vencer em novembro, porque não podemos viver com mais quatro anos de mentiras, corrupção e separação de famílias", disse Julie Rodríguez em mensagem no Twitter.

César Chávez, falecido em 1993, é um símbolo da luta pelos direitos dos trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos e sua memória está profundamente enraizada no movimento dos direitos civis da década de 1960.

Em suas campanhas de organização para trabalhadores rurais e trabalhadores sazonais imigrantes, Chávez usou o slogan "Sim, você pode", que mais tarde foi adotado em inglês por Obama em sua campanha pela Casa Branca em 2008.

Sua neta Julie trabalhou na Casa Branca durante o governo Obama e também para a senadora democrata da Califórnia Kamala Harris.

Biden é o único candidato democrata a enfrentar Donald Trump nas eleições de 3 de novembro, mas ainda não foi formalmente indicado na Convenção do Partido.

Nas primárias democratas, o voto dos latinos se apoiou fortemente no rival de Biden, Bernie Sanders, dando-lhe uma vantagem significativa em estados como Califórnia e Nevada.