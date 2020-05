Nicarágua descumpre sua obrigação de relatar casos e mortes por COVID-19, diz Opas

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) afirmou nesta terça-feira que a Nicarágua violou sua obrigação de relatar casos e mortes pelo COVID-19 e lembrou que uma melhor resposta à pandemia exige conhecer a situação no país.

O Diretor de Emergências em Saúde da OPAS, Cairo Ugarte, disse que o governo de Daniel Ortega na Nicarágua não está cumprindo sua responsabilidade de relatar o impacto do novo coronavírus, conforme estipulado no Regulamento Sanitário Internacional (RSI) do qual o país é signatário.

Durante uma videoconferência com jornalistas, Ugarte disse que as autoridades nicaraguenses prometeram "há uma semana" respeitar os termos do RSI. Eles também disseram que permitiriam aos representantes da Opas visitar centros de saúde e fornecer-lhes "informações detalhadas sobre os casos falecidos, confirmados e suspeitos, incluindo detalhes de sexo, idade e localização".

"Até agora, nenhuma dessas ações se concretizou, apesar dos pedidos repetidos da Opas", disse Ugarte.

O funcionário respondeu às perguntas às autoridades da Opas sobre uma carta enviada na quinta-feira passada à diretora da agência, Carissa Etienne, na qual deputados da Costa Rica pediram para realizar uma "avaliação externa" do COVID-19 na vizinha Nicarágua.

Na carta, 52 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa unicameral da Costa Rica descreveram como "imprudente" o tratamento que o governo Ortega deu à pandemia, sem medidas de contenção e com convocações para grandes reuniões, e advertiu que poderia efeitos negativos nos países vizinhos.

Segundo o Ministério da Saúde da Nicarágua, o novo coronavírus deixou oito mortos e 25 casos confirmadas. No entanto, o Observatório do Cidadão, iniciativa da sociedade civil, contou até 13 de maio 266 mortes e 1.270 casos suspeitos.