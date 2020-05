Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

A Universidade da Califórnia, Berkeley e NTT Corporation (NTT) anunciaram hoje um projeto piloto de campus conectado que aproveitará a tecnologia para transformar o Departamento de Estacionamento e Transporte da UC Berkeley, analisando padrões, melhorando o congestionamento do tráfego e aumentando a segurança de pedestres na área do campus de Bancroft.

O piloto incorporará a plataforma de dados Accelerate Smart da NTT e a infraestrutura modular de data center da Dell Technologies para implantações de ponta de sensores óticos de alta definição e dispositivos de IoT que monitoram problemas relacionados ao tráfego. Essas tecnologias inteligentes fornecerão dados para facilitar o gerenciamento e a mobilidade aprimorados do tráfego. Como primeiro passo em sua iniciativa "Campus Conectado", a UC Berkeley utilizará a contagem e classificação de veículos para tomar decisões fundamentadas e desenvolver soluções específicas.

"Em Berkeley, estamos sempre tentando acompanhar as tendências emergentes em estacionamento e transporte e, incorporando tecnologias inteligentes, nosso campus pode servir como base de testes para novas tecnologias que podem ser colocadas em operação imediatamente", disse Seamus Wilmot, Diretor de Estacionamento e Transporte, UC Berkeley. "Nossa parceria com a NTT e a Dell Technologies nos torna mais ativados digitalmente e fornece um melhor entendimento para aliviar as causas principais dos problemas de tráfego. Essas tecnologias nos ajudarão a resolver como gerenciar o espaço do meio-fio em uma área que tem sido desafiadora para nossos alunos, professores, funcionários e parceiros".

Como parte do piloto, a NTT e a Dell Technologies implementarão inovações inteligentes de IoT, segurança e proteção que dão suporte ao Departamento de Estacionamento e Transporte da UC Berkeley, como alertas em tempo real e estatísticas de tráfego que melhoram previsões e resultados. Com dados quantificáveis, a UC Berkeley pode reduzir o congestionamento causado por eventos, aumentar o tráfego compartilhado, veículos de entrega e operações de trânsito.

O programa piloto foi projetado para fornecer implantação e operação automatizadas dos recursos necessários de tecnologia da informação e comunicação (TIC), desde dispositivos e redes até a nuvem. A solução garantirá que a UC Berkeley possa se concentrar em melhorar as condições de tráfego por meio de análises e processos com mais eficiência, sem se preocupar com questões de implantação e otimização de TIC.

"Este programa piloto de gerenciamento de tráfego inicia a transformação de UC Berkeley em um campus conectado", disse Akira Shimada, vice-presidente executiva sênior da NTT. "Os campi conectados do futuro oferecerão inúmeras possibilidades - segurança, controle de multidões, gerenciamento de tráfego e instalações. A UC Berkeley está apenas começando, mas como uma universidade acadêmica e de pesquisa de renome mundial, vê o potencial de melhorar a experiência e as operações do campus usando dados e tecnologias inteligentes".

A NTT, juntamente com suas empresas operacionais, implantará sua solução Accelerate Smart, que é uma rede distribuída segura como uma solução de plataforma, construída na inovadora arquitetura Cognitive Foundation? da NTT. Permite a criação remota, gerenciamento e operação de recursos de tecnologia da informação e comunicação, desde dispositivos e redes até a nuvem. Também incorpora infraestrutura hiperconvergente e gateways de IoT da Dell Technologies, bem como software de virtualização que hospeda aplicativos de análise preditiva da VMware.

"Quando alavancamos relacionamentos de longa data com grandes parceiros como a NTT, nossos clientes conjuntos podem transformar a maneira como fazem negócios", disse Denise Millard, vice-presidente sênior de alianças globais da Dell Technologies. "Juntos, podemos oferecer a clientes como a UC Berkeley novas ferramentas para alavancar dados de maneira significativa e tomar decisões mais rapidamente, melhorando, finalmente, a experiência das pessoas no campus".

Após o piloto inicial, UC Berkeley, NTT e Dell Technologies planejam avaliar a viabilidade para estender o piloto e, potencialmente, adicionar locais e casos de uso no campus. Para saber mais sobre as soluções inteligentes de aceleração da NTT, visite o site da NTT DATA e assista ao estudo de caso Accelerate Smart com a cidade de Las Vegas no YouTube.

Sobre a NTT

A NTT acredita na resolução de problemas sociais por meio de nossas operações comerciais, aplicando a tecnologia para o bem. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais. Nossos serviços incluem consultoria de negócios digitais, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes, todos apoiados por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de tecnologia e soluções de negócios, nossas diversas equipes operam em 88 países e regiões e prestam serviços a mais de 190 deles. Atendemos 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades em todo o mundo.

Para mais informações sobre a NTT, visite www.global.ntt/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200519005700/pt/

Contato com a mídia Drew Wilson, NTT DATA Services drew.wilson@nttdata.com 469.486.8653

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.