Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

A NTT Corporation (Presidente e CEO da NTT: Jun Sawada) celebrou um acordo de cooperação no Projeto ITER com a ITER International Fusion Energy Organization (ITER Organization). Apoiando o Projeto ITER, que tem o objetivo de construir o primeiro reator de fusão experimental de hidrogênio no mundo, a NTT acelerará o "desenvolvimento de tecnologias inovadoras de meio ambiente e energia" e contribuirá para a redução do impacto ambiental de clientes, empresas e sociedade.

1. HistóricoO Projeto ITER é um projeto internacional extraordinariamente grande, que tem o objetivo de construir o primeiro reator experimental de fusão a hidrogênio do mundo (ITER) para provar a viabilidade científica e técnica da energia de fusão para fins pacíficos. A ITER Organization, uma organização internacional com sete membros - Japão, União Europeia, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Índia - está envolvida no Projeto ITER.

A NTT tem como objetivo "Impacto Ambiental Zero", apoiando clientes, empresas e sociedade na redução de seu impacto no meio ambiente por meio de nossa pesquisa e desenvolvimento, visando criar inovações que rompem as limitações convencionais e buscando atividades de negócios projetadas para diminuir os efeitos deletérios sobre o meio ambiente. Por exemplo, a NTT está se preparando para estabelecer Laboratórios Espaciais de Meio Ambiente e Energia, que realizarão pesquisas com o objetivo de criar tecnologias inovadoras de energia e meio ambiente. A NTT assume o uso de tecnologias fotônicas, desenvolvidas para o conceito IOWN*, e trabalhará para estender as atuais tecnologias de TIC, que beneficiariam o Projeto ITER. A *IOWN (Rede Ótica e Sem Fio Inovadora) é uma infraestrutura de comunicações futura, para criar um mundo mais inteligente usando tecnologias de ponta, como fotônica e tecnologia de computação. https://www.rd.ntt/e/iown/

2. Âmbito da CooperaçãoSob a intenção estratégica deste Acordo de Cooperação, a NTT colaborará nas seguintes áreas.

-- Exploração de tecnologia da informação e comunicação futura inovadora, incluindo rede de velocidade ultra-alta, conectividade de rede com latência ultra-baixa, armazenamento de dados, computação e infraestrutura de rede global.

-- Exploração do conceito "IOWN", incluindo Rede All-Photonics, Computação de gêmeos digitais e Fundação cognitiva.

É a primeira vez que a ITER Organization assina um acordo de cooperação não comercial de longo prazo com uma empresa japonesa privada. Como participante geral das TIC, capaz de fornecer serviços full-stack de ciclo de vida completo em escala global, o Grupo NTT colaborará em plataformas de distribuição e controle de informações, em preparação para o primeiro plasma do ITER a partir de 2025. A NTT elaborará os detalhes e concluirá um contrato de implementação.

3. Declarações executivas"Com o objetivo de alcançar zero impacto ambiental, a NTT está conduzindo pesquisa e desenvolvimento para criar as inovações necessárias para atingir esse objetivo, e conduzindo suas atividades comerciais de uma maneira que reduz seus efeitos no meio ambiente. A energia de fusão segura e permanente é uma das tecnologias mais promissoras neste importante esforço. Acreditamos que as atividades inovadoras de pesquisa e desenvolvimento da NTT, incluindo a IOWN, e nossa capacidade de construir infraestrutura global podem dar uma contribuição valiosa para a ITER Organization, uma entidade líder em pesquisa nessa área. Sob este acordo, trabalharemos em estreita colaboração com a ITER Organization para demonstrar a viabilidade do poder de fusão em escala industrial pela primeira vez na história da humanidade". - Jun Sawada, Presidente e CEO da NTT

"Nós, com os sete membros do ITER, acreditamos que o poder de fusão pode se tornar contribuinte vital, limpo e seguro para o mix global de energia para nossa civilização a partir deste século, por inúmeros milênios, e o progresso do projeto ITER é essencial para esse caminho. É um prazer ter empresas globais de TIC, como a NTT, como um dos nossos parceiros de colaboração não comercial de longo prazo, com a sólida capacidade de desenvolver tecnologias globais avançadas de TIC, bem como a capacidade de visualizar estratégias inovadoras de tecnologias futuras, como o conceito IOWN que a fusão precisará, definitivamente".- Bernard Bigot, Diretor geral, ITER Organization.

Sobre a NTTA NTT acredita na resolução de problemas sociais por meio de nossas operações comerciais, aplicando a tecnologia para o bem. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais. Nossos serviços incluem consultoria de negócios digitais, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes, todos apoiados por nossa profunda experiência e inovação no setor. Como um dos cinco principais fornecedores globais de tecnologia e soluções de negócios, nossas diversas equipes operam em 88 países e regiões e prestam serviços a mais de 190 deles. Atendemos 85% das empresas listadas na Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades ao redor do mundo.

