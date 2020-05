Policiais e supostos traficantes trocam tiros durante distribuição de insumos no México

Uma troca de tiros foi registrada no sábado (16) em uma comunidade pobre do leste do México entre agentes de segurança e supostos membros do Cartel Jalisco Nova Geração, que distribuíam provisões ali para várias centenas de pessoas, informou neste domingo (17) a Segurança Pública regional.

O confronto, que terminou com quatro detidos, ocorreu no município de La Perla, no estado de Veracruz, quando "aproximadamente 400 pessoas" recebiam "apoios com legendas do CJNG", as siglas do cartel, reportou a secretaria da instituição.

Policiais e militares da Guarda Nacional dirigiram-se ao local, situado 200 km a leste da Cidade do México, após receberem um telefonema anônimo que alertou para "a entrega de despensas pelo grupo criminoso", detalhou o comunicado.

"Quem fazia a distribuição, ao notar a presença policial, sacou suas armas", o que detonou uma troca de tiros na qual foram capturados três homens e uma mulher, supostos integrantes do cartel, liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, codinome El Mencho, um dos chefes do tráfico mais procurados pela justiça do México e dos Estados Unidos.

As forças de segurança também apreenderam cinco automóveis, armas e equipamento tático, concluiu o comunicado.

O México, que se encontra em estado de emergência pela pandemia do novo coronavírus, somava até o sábado 47.144 casos e 5.045 mortes.

No fim de março, determinou-se no país um confinamento voluntário e só estão autorizadas as atividades consideradas essenciais.

Desde então, supostos integrantes do CJNG e da Família Michoacana distribuíram alimentos e artigos de limpeza em comunidades marginalizadas de Jalisco (oeste) e Guerrero (sul), iniciativas que foram desqualificadas pelo governo.

"Ajuda que deixem seus maus-feitos, que tenham amor ao próximo, que não façam mal a ninguém. Ajuda que não continuem confrontando e sacrificando", declarou o presidente Andrés Manuel López Obrador em 20 de abril.

Na semana passada, Alejandrina Guzmán, filha do chefão do tráfico mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, distribuiu caixas de insumos, com o nome e a foto do pai impressos, para idosos de Guadalajara, capital de Jalisco.

Castigado por uma onda de violência, o México atingiu em 2019 uma cifra recorde de 34.582 homicídios, a mais alta desde que teve início um registro oficial, em 1997.