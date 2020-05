EUA registram mais de 2 mil mortos por covid-19 em 24 horas

Os Estados Unidos confirmaram mais 2.043 mortes em decorrência da covid-19, segundo dados do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) americano. Com este acréscimo, o total de vítimas fatais no país chegou 85.990, o que faz dos EUA o país com mais mortos em termos absolutos. O CDC também atualizou os números de contaminações: foram mais 27.191 nas últimas 24 horas, elevando o total de infecções pelo novo coronavírus para 1.412.121.



A Rússia registrou outras 10.598 infecções por covid-19 entre ontem, 14, e hoje, 15. O total de mortos pela doença no país é de 2.148 em um universo de 262.843 casos identificados. Os dados são do governo russo.



No Reino Unido, segundo país com mais mortos por covid-19, os óbitos confirmados subiram em 384 e agora são 33.998, de acordo com o governo local. Os novos casos foram 3.560. No total, 236.711 pessoas já foram contaminadas no Reino Unido.



A Defesa Civil da Itália divulgou hoje que o total de vítimas fatais da covid-19 no país chegou a 31.610, um aumento de 242 mortes em relação ao informado ontem. Os novos casos positivos para coronavírus foram 789, e os contaminados na Itália desde o começo da pandemia são 223.885.



O governo da França informou que o total de pessoas infectadas por covid-19 no país é agora de 141.136, alta de 622 casos ante o divulgado ontem. Na contagem da Universidade Johns Hopkins, que considera mais fontes, 179.630 infecções já aconteceram no país europeu. Na atualização desta sexta-feira o governo informou também 351 novas mortes por covid-19, elevando o total para 27.425.



A Espanha confirmou hoje mais 138 por causa do novo coronavírus. Agora, o total de vidas perdidas pela covid-19 no país ibérico está em 27.459 e o de infectados é de 230.183. Os dados são do Ministério da Saúde da Espanha.



Na Alemanha, o Instituto Robert Koch confirmou que mais 101 pessoas foram vítimas fatais da covid-19 e que mais 913 indivíduos testaram positivo para o coronavírus. No total, 7.824 pessoas já morreram e 173.152 já foram contaminadas na Alemanha.



No Chile, o governo informou mais 2.502 casos de covid-19, um acréscimo que fez o total de casos no país chegar a 39.542. O total de mortos no país é de 394 pessoas.