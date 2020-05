América Latina e Caribe têm mais de 25.000 mortes pelo coronavírus

A América Latina e o Caribe registraram nesta quinta-feira (14) mais de 25.000 mortes pelo novo coronavírus, que infectou pelo menos 448.000 pessoas na região, segundo um balanço da AFP, elaborado com dados oficiais.

No total, a região registrou nesta quinta às 20h de Brasília (23h GMT) 25.367 mortos e 448.081 contágios.

No mundo, mais de 300.000 pessoas morreram e mais de 4,4 milhões se contagiaram pelo novo coronavírus, que surgiu na China no fim de 2019. Mais de 1,5 milhão se curaram.

O Brasil é o país mais afetado da região, com 13.993 mortos e 202.918 contágios.

O segundo da lista é o México, com 4.220 mortos e 40.186 casos.

No Equador, onde as autoridades fizeram várias revisões nos números oficiais, as mortes chegaram a 2.338, de 30.502 pessoas contagiadas. O Peru, enquanto isso, somava 2.267 mortes de 80.604 contágios.

As autoridades dos diferentes países da região consideram que pelo menos 169.636 pessoas contagiadas pela COVID-19 se curaram.